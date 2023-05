Brazilië beperkt erkenning leefgebieden inheemse bevolking: ‘Dit is genocide en een aanval op het milieu’

De wet, die met 283 stemmen voor tegenover 155 tegen werd aangenomen door het Braziliaanse Huis van Afgevaardigden, bepaalt dat de inheemse bevolking alleen recht heeft op het land waar ze woonde toen de Grondwet van 1988 werd afgekondigd. Maar de inheemse Brazilianen verzetten zich hiertegen. Volgens hen werden in 1988 bepaalde gebieden niet door inheemse mensen bewoond, omdat ze er in de loop van de tijd, vooral tijdens de militaire dictatuur van 1964-1985, uit waren gezet.

Volgens wetenschappers vormt de afbakening van inheemse gebieden een belangrijk wapen in de strijd tegen de ontbossing van de Amazone, het grootste regenwoud ter wereld. De goedkeuring van het wetsvoorstel ‘maakt een einde aan hoop voor de toekomst’, klaagde dinsdag de Braziliaanse minister van Inheemse Volkeren, Sonia Guajajara. ,,Dit is een genocide tegen inheemse volkeren, maar ook een aanval op het milieu”, voegde ze eraan toe.

Brazilië heeft in totaal 764 territoria van inheemse volkeren, maar ongeveer een derde daarvan is nog niet afgebakend, volgens cijfers van de National Foundation of Indigenous Peoples (FUNAI). Voor de eerste keer in vijf jaar erkende de Braziliaanse regering in april zes nieuwe gebieden.