Braziliaanse staat roept noodtoestand uit wegens dodelijke gele koorts

De noodtoestand geldt voor zes maanden en maakt het lokale overheden gemakkelijker om gezondheidsmaatregelen te treffen. Ook in andere delen van het land zijn vaccinatieprogramma's opgezet. Volgens de Braziliaanse minister van Gezondheid moet de helft van de inwoners in de staat São Paulo volgende maand zijn ingeënt.

Nederlander besmet

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseerde vorige week dat reizigers naar Brazilië zich minimaal tien dagen van tevoren moeten vaccineren. Een 46-jarige Nederlander raakte begin dit jaar besmet in Mairiporã, een plaatsje ten noorden van São Paulo. Hij is in Rotterdam behandeld en inmiddels hersteld, meldde het Erasmus MC woensdag. Het was pas de tweede keer sinds 1985 dat gele koorts in Nederland werd vastgesteld.