Braziliaanse senaatscommissie wil Bolsonaro voor de rechter om coronabeleid

Meer dan 40 doden bij brand in wolkenkrab­ber Taiwan

14 oktober Bij een brand in een wolkenkrabber in Kaohsiung, een havenstad in het zuiden van Taiwan, zijn donderdag zeker 46 mensen om het leven gekomen en meer dan 50 mensen gewond geraakt. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, omdat veel bewoners in de bovenste verdiepingen ingesloten raakten.