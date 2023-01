Braziliaanse president Lula stuurt legerchef weg na bestorming parlement

De weggestuurde legerchef Julio Cesar de Arruda vervulde die functie pas sinds 30 december, twee dagen voor het vertrek van de extreemrechtse Bolsonaro. De topmilitair werd begin januari nog in zijn functie bevestigd door Lula. De Arruda wordt vervangen door Tomás Miguel Ribeiro Paiva, die het bevel voerde over de Braziliaanse landmacht in het zuidoosten. Paiva hield afgelopen week een toespraak waarin hij de militairen oproept de uitslag van de verkiezingen van eind oktober te respecteren en de democratie te beschermen. Een aanzienlijk deel van het leger en de politie is Bolsonaro-gezind.

Lees ook Ex-justitieminister Brazilië opgepakt vanwege rol bij bestorming overheidsgebouwen

Lula reageerde zaterdag niet zelf op de wisseling van het hoogste legercommando. Wel wenste hij de Paiva succes via een bericht op Twitter. Aan het eind van de middag (lokale tijd) vergaderde de president wel met zijn minister van Defensie José Múcio en stafchef Rui Costa. Múcio verklaarde daarna dat de bestormingen van de overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasília op 8 januari een ,,breuk in het vertrouwensniveau” heeft veroorzaakt tussen de legertop en de regering. ,,Het was nodig om daar meteen een einde aan te maken, zodat we deze periode kunnen afsluiten.”

De Braziliaanse president heeft de afgelopen dagen al tientallen andere militairen ontslagen. Het wordt de legerleiding vooral kwalijk genomen dat niet is ingegrepen toen aanhangers van Bolsonaro voor het hoofdkwartier van de strijdkrachten in de hoofdstad Brasília en bij andere kazernes in het land maandenlang protesteerden tegen de verkiezingsuitslag en de militairen opriepen de installatie van de gekozen president Lula op 1 januari te voorkomen.

Vanuit het kampement in de hoofdstad trokken duizenden radicale aanhangers van Bolsonaro op 8 januari naar de overheidsgebouwen. Ze braken vrijwel ongehinderd door afzettingen en bestormden het parlementsgebouw, het presidentieel werkpaleis Planalto en het Hooggerechtshof. Daar richtten ze grote vernielingen aan.

Tijdens een persontmoeting zei Lula deze week dat ,,veel leden van de militaire politie en de strijdkrachten medeplichting zijn” en ook dat ze de betogers hebben toegestaan de gebouwen binnen te gaan. In een tv-interview verklaarde de president dat ,,alle militairen die betrokken zijn bij de poging tot een staatsgreep gestraft zullen worden, ongeacht hun rang”.

De afgelopen weken zijn honderden sympathisanten van Bolsonaro die deelnamen of verantwoordelijk waren voor de bestorming opgepakt. Het Hooggerechtshof onderzoekt ook de mogelijke rol van de oud-president zelf bij de gebeurtenissen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.