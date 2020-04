Braziliaanse president haalt uit naar opgestapte minister van Justitie: Hij liegt

UPDATEDe Braziliaanse president Jair Bolsonaro is vandaag ernstig in verlegenheid gebracht door het opstappen van minister van Justitie Sergio Moro. In een bijna drie kwartier durende persconferentie gaf de minister als reden voor zijn vertrek politieke inmenging in zijn beleid en aantasting van zijn onafhankelijkheid door de president, nadat Bolsonaro gisteren het hoofd van de Federale Politie ontsloeg. Bolsonaro ontkent de aantijgingen.

,,De president wil iemand aan het hoofd van de politie die dicht bij hem staat, die hij zelf kan bellen. En hij wil inzicht in de inlichtingenrapporten over lopende onderzoeken van de politie’’, aldus Moro. Hij doelde daarmee onder meer op onderzoeken naar de zoons van de president. Ook zei Moro dat Bolsonaro eveneens de politiechefs in Rio de Janeiro en Pernambuco wil vervangen.

,,Ik heb hem gezegd: dat is politieke inmenging in mijn beleid. Zijn antwoord was: ‘Dat is het zeker’’’, aldus Moro. ,,De president heeft mij bij mijn aanstelling carte blanche gegeven. Dat wordt op deze manier aangetast. Zo kan de politie niet onafhankelijk werken en de minister van Justitie evenmin. Politieke inmenging die kan leiden tot ongepaste relaties tussen het hoofd van de federale politie of hoofdinspecteurs en de president is iets waarmee ik niet akkoord kan gaan.’’

Moro zei ook dat de mededeling in het officiële staatsorgaan waarin het vertrek van politiebaas Mauricio Valeixo wordt bekendgemaakt niet klopt. Hierin staat dat Valeixo op eigen verzoek opstapt, daarnaast zou het document zijn ondertekend door Moro. ,,Dat hij zelf weg wilde is een leugen en ik heb mijn handtekening er niet onder gezet’’, aldus de inmiddels oud-minister.

‘Superminister’

Moro werkte nauw samen met Valeixo toen hij als rechter leiding gaf aan het omvangrijke corruptie-onderzoek Wasstraat. Moro veroordeelde daarin talloze kopstukken uit het bedrijfsleven en de politiek, onder wie oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Het maakte Moro zeer populair bij de bevolking en hij gold als ‘superminister’ toen Bolsonaro hem na zijn verkiezing in 2018 als justitieminister binnenhaalde. Opiniepeilingen laten zien dat Moro bij kiezers populairder is dan Bolsonaro.

De oud-rechter is de tweede belangrijke minister die in korte tijd vertrekt. Vorige week ontsloeg Bolsonaro nog de minister van Gezondheid Henrique Mandetta nadat de twee wekenlang van mening verschilden over de aanpak van de coronacrisis. Mandetta pleitte voor zoveel mogelijk sociale distantie en het dichthouden van winkels en scholen, Bolsonaro wilde juist het tegenovergestelde.

Bolsonaro: Moro liegt

Later op de dag bestreed Bolsonaro op een persconferentie de uitlatingen van zijn voormalige minister. ,,Mijnheer Moro, u kunt mij niet voor leugenaar uitmaken’’, zei de Braziliaanse president onder meer in een lange toespraak, terwijl achter hem zijn voltallige ministersploeg zich verzameld had. ,,Ik heb mijn ministers altijd alle vrijheid gegeven voor benoemingen. Maar wel met één duidelijke afspraak: het laatste woord is van mij. Moro probeert een wig te drijven tussen mij en het Braziliaanse volk met zijn uitspraken. De heer Valeixo gaf in januari al aan dat hij moe was en wilde vertrekken. Dat moeten we nu een keer oplossen, heb ik tegen Moro gezegd.’’

Volgens de president verbond Moro een voorwaarde aan het ontslag van het hoofd van de Federale Politie. ,,Eerst zei hij, je kunt Valeixo wel ontslaan, maar dan wil ik zijn opvolger kiezen. Maar waarom? Waarom niet ik? Waarom zouden we niet samen een consensus kunnen bereiken? We hadden er ook om kunnen loten. Vervolgens zei Moro: ‘Ik ga akkoord met het vervangen van Valeixo, maar pas in november, als je mij hebt voorgedragen voor het Hooggerechtshof.’ Als president kan ik natuurlijk nooit akkoord gaan met zo’n voorwaarde.’’ In een tweet heeft Moro inmiddels die beschuldiging ontkend.

Hoewel hij in zijn betoog blijk gaf kennis te hebben van gedetailleerde politie-informatie, ontkende Bolsonaro dat hij zich ooit heeft gemengd in politie-onderzoeken. ,,Dat zou ik nooit willen. Ik heb ook nooit geprobeerd om mijn familie of mezelf buiten schot te houden bij bepaalde onderzoeken. Maar waarom zou ik als hoogste verantwoordelijke van het land geen direct contact mogen hebben met het hoofd van de Federale Politie? Wat is daar mis mee?’’

Procureur-generaal van Brazilië Augusto Aras heeft inmiddels het Hooggerechtshof gevraagd een onderzoek te starten naar de uitlatingen van oud-minister Moro over Bolsonaro.