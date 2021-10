Braziliaanse politie vindt 3 miljoen euro aan nazivoorwerpen in huis van vermeende pedofiel

Biden verlaagt kosten 10-jarig sociaal plan tot 2 biljoen dollar

6 oktober De Amerikaanse president Joe Biden en de Democratische leiders in het Congres hebben hun ambities voor een uitbreiding van het sociale vangnet in de VS verlaagd tot een pakket ter waarde van ongeveer 2 biljoen dollar (1,72 biljoen euro), meldt The New York Times. Aanvankelijk wilde Biden in de komende tien jaar 3,5 biljoen dollar besteden aan het terugdringen van klimaatverandering, onderwijs en een breed scala aan sociaal-economische kwesties.