Braziliaanse man overleeft anderhalve week op zee in vrieskist

De 44-jarige visser Romualdo Macedo Rodrigues vertrok eind juli voor een vistocht van drie dagen. Tijdens de tocht ontstond er een lek in zijn houten boot die vervolgens zonk. De man kan zelf niet zwemmen dus toen hij zag dat zijn koelkast bleef drijven, kroop hij daarin om zichzelf in veiligheid te brengen.

,,Wat me het meeste zorgen baarde was de dorst’’, vertelt hij aan lokale media. ,,De koelkast was een wonder van God.’’ De man maakte zich ook druk om de haaien die af en toe om hem heen cirkelden. ,,Ik dacht dat ik zou worden aangevallen omdat er zoveel nieuwsgierige vissen hier op zee zijn.’’

Mager en verzwakt

Na, naar eigen zeggen, 11 dagen zonder eten en drinken op zee te hebben doorgebracht werd Rodrigues opgemerkt door de bemanning van een ander schip en aan boord geholpen. ,,Ik stak mijn armen op en riep om hulp’’, vertelt hij.

De Braziliaan bleek zo’n 450 kilometer te zijn afgedreven en werd voor de kust van Suriname uit het water gehaald. Hij was mager, verzwakt en had verbrandingswonden door de zon, maar was wel bij bewustzijn.

Surinaamse gevangenis

Eenmaal aan land kreeg hij eerste hulp en werd daarna aangehouden door de Surinaamse politie omdat hij niet de juiste papieren bij zich had. Na zestien dagen in een Surinaamse gevangenis werd de Braziliaan op een vliegtuig naar huis gezet. Rodrigues omschrijft zijn redding als een wonder. ,,Het was de belangrijkste dag van mijn leven. Ik voel me opnieuw geboren.’’