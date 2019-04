Brandweerman kon na eerste brandalarm in Notre-Dame niets ontdekken

‘Ongeloof­lijk, windhaan No­tre-Da­me teruggevon­den in het puin’

20:36 Franse media melden dat de windhaan die op de ingestorte toren van de Notre-Dame stond terug is gevonden. Voor het lot van de haan werd gevreesd, er werd gedacht dat het was gesmolten in de vuurzee van gisteravond. Maar niets is minder waar. Een lid van de Franse federatie van bedrijven die historische gebouwen restaureren vond het koperen ‘dier’ terug in het puin in de kerk.