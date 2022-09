Brandweer krijgt bosbrand Californië onder controle met hulp van tropische storm

De brand bij Fairview was zaterdagavond al voor 40 procent onder controle. De brand brak maandag uit, te midden van een hittegolf die het zuidwesten van de Verenigde Staten teistert. Twee mensen zijn om het leven gekomen, meer dan twintig gebouwen zijn vernield en 11.300 hectare is in de vlammen opgegaan, aldus de brandweer.

De restanten van de tropische storm Kay, die donderdag in Mexico voet aan land zette als een orkaan, brachten regen. ,,De intensiteit van de brand is aanzienlijk verminderd door de vochtigheid van de tropische storm Kay”, aldus een verklaring van het California Department of Forestry and Fire Protection. Maar op plekken waar de verbrande grond het overtollige water niet kan verwerken, brengt de regen ook een risico op plotselinge overstromingen en modderstromen met zich mee, waarschuwt de brandweer.