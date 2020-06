Brandstoftruck ontploft in China: zeker tien doden en meer dan honderd gewonden na enorme vuurbal

Onrust bij protesten in Londen, veel opstootjes en confronta­ties met politie

17:08 In het Verenigd Koninkrijk wordt vandaag op meerdere plekken gedemonstreerd tegen racisme. In hoofdstad Londen loopt het daarbij uit op confrontaties met de politie. Naast de anti-racisme demonstranten zijn daar ook tegendemonstranten de straat op gegaan om monumenten van historische figuren te beschermen. Op beelden is te zien dat de protesten onrustig verlopen. Er zijn opstootjes en de politie is bekogeld met flessen en blikjes.