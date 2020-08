Branden Californië breiden zich uit, 175.000 mensen geëvacueerd

Op zeker 370 plaatsen ontstond deze week een vuurzee, veroorzaakt door blikseminslag tijdens droog onweer. Zo erg als nu is dit weertype, waarbij regen de grond niet bereikt, de laatste twintig jaar niet geweest in Californië. Harde wind, hitte en droogte maken het bluswerk bijna onbegonnen werk. ,,Als je nog in de ontkenningsfase zit wat betreft klimaatverandering, kom naar Californië", zei gouverneur Gavin Newson tijdens de Democratische conventie.



De meeste brandhaarden zijn in San Francisco Bay Area. Vooral de regio ten oosten van Palo Alto en de wijnstreek ten zuiden van Sacramento zijn zwaar getroffen door de hoog oplaaiende vlammen. Hetzelfde geldt voor het gebied ten noorden van Santa Cruz.



Het vuur is volgens de San Francisco Chronicle op verschillende plaatsen zo intens dat voor het eerst camera’s die in masten hangen op hoge punten om branden vroeg te signaleren en te volgen, het loodje hebben gelegd. De afgelopen jaren doorstond het hele cameranetwerk van ongeveer 500 stuks in de staat zes eerdere natuurbranden.