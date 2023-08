Brand bij Zuid-Franse campings onder controle, risico bestaat dat vuur weer oplaait

Bij de brand, niet ver van de Spaanse grens, vielen geen doden of zwaargewonden. Volgens de nieuwszender France Info werd wel een dertigtal mensen behandeld nadat ze rook hadden ingeademd. Ook liepen twintig brandweerlieden lichte verwondingen op. In totaal werden bij de operatie 650 brandweerlieden ingezet.

500 hectare ging in vlammen op en zeker acht woningen werden door de brand vernield. Tientallen andere huizen liepen schade op. De brand kon zich snel verspreiden door een combinatie van heet weer, droogte en een sterke wind. De regio waar de brand plaatsvond had al langer te lijden onder een uitzonderlijke droogte.

Het getroffen gebied is populair onder toeristen, onder wie ook Nederlanders. Bij de Nederlandse alarmcentrales hebben zich vooralsnog niet veel vakantiegangers gemeld met problemen. De ANWB kreeg maandagavond een paar telefoontjes binnen van Nederlanders die moesten worden geëvacueerd, maar dat waren vooral verzekeringsgerelateerde vragen, zegt een woordvoerder. Van letsel of schade aan voertuigen is geen sprake. Wel kwam één melding binnen van een Nederlander wiens tent in vlammen was opgegaan.