Vermiste tijger na bijna week zoeken eindelijk gevonden in Houston

Jonge Britse (20) voor ogen dochtertje vermoord door inbrekers, Grieken­land looft megabedrag uit

12 mei In Griekenland is met afschuw gereageerd op de gewelddadige dood van een jonge Britse moeder. De 20-jarige Caroline Crouch werd voor de ogen van haar dochtertje gewurgd door zeker drie overvallers die haar gezin in het holst van de nacht overrompelden. De Griekse regering reageert verbijsterd en looft bij hoge uitzondering een megabedrag van 300.000 euro uit voor de gouden tip. ,,Zulke wreedheid komen we zelden tegen in Griekenland”, zei de Griekse minister voor Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidis, op een congres tegen journalisten.