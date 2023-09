President Macron wil goedkoop Frans ov-abonnement naar Duits voorbeeld

De Franse president Emmanuel Macron wil dat er in zijn land een goedkoop abonnement komt om met het openbaar vervoer te reizen. Macron zei tegen een nieuwskanaal op YouTube dat hij een voorstander zou zijn van eenzelfde soort regeling als in Duitsland, waar reizigers voor 49 euro per maand gebruik kunnen maken van alle regionale treinen en bussen.

De regeling is in Duitsland een groot succes. Het kaartje van 49 euro was een vervolg op de Duitse plan waarmee mensen tijdelijk voor 9 euro in de maand per trein mochten reizen. Het ‘Deutschlandticket’ was destijds bedoeld als compensatie voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Tegelijkertijd was het ook bedoeld om meer mensen de voordelen van het ov te laten ervaren en de auto te laten staan. In Duitsland zijn meer mensen met de trein gaan reizen vanwege het ticket; volgens een recent onderzoek nemen ongeveer 10 procent van de Duitsers nu een trein die dat voorheen nooit zouden doen.

Deutschlandticket

De Franse president Macron heeft zijn transportminister nu gevraagd om het systeem op te zetten in alle regio’s die eraan willen meewerken. Het is de bedoeling dat er op termijn een landelijk abonnement komt, net als het Deutschlandticket nu in Duitsland.

Het miljardenproject moet de uitstoot van CO2 terugdringen, doordat meer mensen de auto laten staan en kiezen voor het duurzamere openbaar vervoer. In Duitsland kwamen er sinds de lancering in elk geval elf miljoen abonnees bij.

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, zei dit jaar onderzoek te doen naar het draagvlak en financiering voor een dergelijk kaartje in Nederland. Op dit moment kampt de NS echter nog met personeelstekorten, zodat een grotere drukte in de treinen lastig te bolwerken is. Ook is volgens Heijnen de financiering nu nog een probleem. De kans op een soortgelijke kaart als in Duitsland is volgens kenners daarom klein.

