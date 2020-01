Paarden staren voor zich uit in zwarte weiden, in de verbrande bomen zingt geen vogel

Proces tegen Nederland­se moordver­dach­te in India duurt al 7 jaar: ouders slachtof­fer smeken om hulp

3 januari Bijna zeven jaar nadat hun dochter Sarah (24) werd vermoord in een drijvend hostel in India, weten de Britse Vic en Kate Groves nog altijd niet wat er precies gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk is. De Nederlandse hoofdverdachte Richard de W. (49) ontkent elke betrokkenheid en de rechtszaak tegen hem is sinds juli 2013 nauwelijks opgeschoten. In een emotionele oproep op Facebook smeken de ouders om hulp.