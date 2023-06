Nederlandse toerist overleden na wespensteek op slagveld Verdun

Achtbaan schiet uit de rails in pretpark Stockholm: dode en negen gewonden

In de Zweedse hoofdstad Stockholm is een ongeluk gebeurd met een achtbaan in het attractiepark Gröna Lund. Een persoon kwam daarbij om het leven, meldt een woordvoerder van het pretpark. Negen mensen, onder wie kinderen, zijn naar het ziekenhuis zijn gebracht. Drie van hen zijn zwaargewond.