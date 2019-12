Boze Nederlander slaat rokende Duitse dakloze het ziekenhuis in

Historicus proefde stokoude urine in plaats van 150 jaar oude ‘port’: ‘Absoluut geen spijt’

16:15 Een glasexpert die een paar jaar geleden in de Britse versie van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch een 150 jaar oude port of wijn dacht te proeven, blijkt in werkelijkheid een slokje stokoude urine te hebben gedronken. Dat heeft recent onderzoek naar de inhoud van de antieke fles aangetoond. Behalve de plas zaten er ook koperen pinnetjes en een menselijke haar in, aldus onderzoekers van de Loughborough University.