Boze Fransen in actie tegen gestegen brandstofprijzen

Crowdfun­ding Amerikaans stel voor dakloze man één groot complot

16 november Het verhaal over het Amerikaans stel dat een crowdfunding opzette voor een dakloze man is compleet gelogen. De dakloze man en het stel zaten samen in het complot. ,,Het was te goed om waar te zijn‘’, zei aanklager Scott Coffina gisteren tijdens een persconferentie.