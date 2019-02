‘Boven de politiek’: Thaise prinses Ubolratana kan geen premier worden

De kiescommissie publiceerde ook de officiële lijst met premierskandidaten voor de komende verkiezing. Daarop ontbrak de naam van de 67-jarige prinses. De oudere zus van koning Rama X had vorige week verrassend bekendgemaakt dat ze het premierschap ambieert.



Ze was de kandidaat van de partij Thai Raksa Chart, die bestaat uit aanhangers van ex-premier Thaksin Shinawatra. Het leger schoof hem in 2006 opzij. De koning had eerder al duidelijk gemaakt niet blij te zijn met de politieke ambities van zijn zus. Hij noemde de plannen van Ubolratana ‘ongepast’.



,,Betrokkenheid van een hooggeplaatst lid van de koninklijke familie bij politiek, op wat voor manier dan ook, is een daad die in strijd is met de tradities, gewoonten en cultuur van het land en is daarom uiterst ongepast’’, zei de koning in een verklaring.