Botswana juicht om superzeldzame diamant, mogelijk derde grootste ooit: ‘Dit geeft ons hoop’

President China wil grondig onderzoek naar gasexplo­sie; dodental loopt op tot 25

15 juni De Chinese president Xi Jinping heeft opgeroepen tot een grondig onderzoek naar de oorzaak van de enorme gasexplosie in de stad Shiyan, in de provincie Hubei in centraal China. Het dodental van de explosie is gestegen naar 25. Ruim 100 mensen raakten gewond, van wie er 30 slecht aan toe zouden zijn.