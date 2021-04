Boskalis legt eerder stuurloos schip, Eemslift Hendrika, in haven

UPDATE / VIDEOHet bergingsteam van Boskalis heeft het eerder stuurloos geraakt Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika de Noorse haven Ålesund in weten te slepen. Het schip ligt, zo meldt een woordvoerder van Boskalis, even voor 18.30 uur afgemeerd in de haven. De Eemslift Hendrika was vanuit het Duitse Bremerhaven onderweg naar de Noorse havenplaats Kolvereid, een stuk noordelijker dan Ålesund.

Het raakte maandag in moeilijkheden door een schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven. De bemanning werd van boord gehaald, het schip bleef stuurloos achter en dreef zonder werkende hoofdmotor af op de Noorse kust. Een bergingsteam van Boskalis werd per helikopter aan boord van het verlaten schip gebracht en dat team maakte een sleepverbinding met twee sleepboten, de Normand Drott aan de voorkant en de BB Ocean aan de achterkant.

Het ging allemaal niet vanzelf, zegt woordvoerder Martijn Schuttevaêr van Boskalis. ,,De kustwacht is gewend om mensen van een schip af te halen en geen nieuwe mensen óp een stuurloos schip te zetten. Dat leidde wel even tot discussie.”

Temeer omdat berekeningen van de Noren aangaven dat het schip uit Delfzijl langs de Noorse kust zou drijven en specialisten van Boskalis stelden dat zonder reddingsoperatie de Eemslift Hendrika op de rotsen zou kletteren. Met alle gevolgen van dien, zegt Schuttevaêr. ,,Er ligt daar een prachtig natuurreservaat met enkele strandjes. Als hij daarop zou lopen kun je hem makkelijk en redelijk schadevrij vlot trekken. Maar de kans dat hij op de rotsen zou botsen is vele malen groter. Dan zou het schip worden opengereten, met een enorm risico op een olielek. En dat is het laatste dat je op die plek wilt hebben.’'

Stookolie en diesel

Dat meldde ook Hans Petter Mortensholm, hoofd van de Noorse kustwacht. Volgens hem moest alles op alles worden gezet om het schip van de ondergang te redden, aangezien er 350 kubieke meter zware stookolie en 70 kubieke meter diesel aan boord is.

,,Dit is de tijdsdruk die bij een normale berging om de hoek komt kijken’’, zegt Schuttevaêr. ,,Bij de berging van Ever Given in het Suezkanaal, vorige week, hadden we te maken met een totaal andere tijdsdruk. Namelijk een economische druk en het feit dat heel de wereld op onze vingers keek. Nu is het vooral het voorkomen van een grote milieuramp. Daarom is het heel fijn dat ook deze berging geslaagd is voordat het schip op de kust is geklapt.’’

Het schip wordt nu, donderdagavond, gestabiliseerd. ,,Het schip is stabiel, maar helt nog wel met een graad of 7 naar naar rechts toe”, aldus de woordvoerder. ,,Dat betekent dat we moeten pompen met water om het schip weer horizontaal te krijgen.” De oorspronkelijke bemanning komt weer aan boord en de medewerkers van Boskalis gaan mogelijk nog helpen met het lossen van de lading. ,,Maar dat hangt er vanaf of de eigenaar dat nodig vindt.”

Stuurloos

De Eemslift Hendrika bevond zich op 12 kilometer afstand van de Noorse kust toen de sleepverbinding tot stand kwam. Het schip van rederij Amasus Shipping in Delfzijl raakte maandag in de moeilijkheden door een schuivende lading. De twaalfkoppige bemanning werd met een helikopter van boord gehaald en naar Ålesund gebracht. De kapitein zou gewond zijn geraakt, maar hoe ernstig is niet bekend. Het schip was vanuit het Duitse Bremerhaven onderweg naar de Noorse havenplaats Kolvereid.

