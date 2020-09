Bosbranden leggen beroemd wijngebied Napa Valley in Californië in de as

In Napa County, een van de meest prestigieuze wijngebieden in de VS, heeft het vuur bijna 4.500 hectare verwoest. Chateau Boswell in St. Helena is één van de wijnmakerijen die werden verwoest. Ook een vijfsterrenresort ging in vlammen op. Maandag hebben in totaal bijna 34.000 mensen hun woning moeten verlaten.