Bosbranden Frankrijk: evacuatie van 8000 mensen en 1000 dierentuindieren, vijf campings afgebrand

Uit de wijk Miquelots in het zuiden van het stadje worden ongeveer 5000 mensen geëvacueerd, en uit de westelijk gelegen wijk Pyla-sur-Mer gaat het om zo'n 3000 mensen, meldt het bestuur van het departement Gironde. Het stadje met zo’n 26.000 inwoners ligt ongeveer 60 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux, de hoofdstad van het departement.

,,La Teste wordt niet bedreigd door de vlammen maar komt onder de rook te liggen doordat de wind draait”, legde brandweerwoordvoerder en luitenant-kolonel Arnaud Mendousse uit aan het Franse persbureau AFP. ,,De rook is giftig en het is een kwestie van volksgezondheid”, aldus de zegsman. Bij de vuurhaard van de tweede bosbrand, verder naar het oosten, moesten eveneens zo'n 8.000 inwoners van de gemeenten Landiras, Budos en Balizac hun huizen verlaten.

De drie gemeenten liggen ten oosten van de natuurbrand. ,,De evacuaties moeten telkens worden aangepast aan de wind”, aldus een brandbestrijder. De brand heeft al 100 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer ziet vooral door de wind en de hoge temperaturen van tussen de 40 en 45 graden nog geen kans het vuur de baas te worden.

Dierentuinbewoners worden geëvacueerd

De komende uren zullen ook meer dan duizend bewoners van de dierentuin in Teste-de-Buch worden geëvacueerd, verklaarde de Franse Vereniging van Zoölogische Parken (AFdPZ) aan het persbureau. ,,Na aanbevelingen van de autoriteiten gaan we ons best doen om alle dieren te evacueren uit de Zoo du Bassin d’Arcachon. De operatie voor het overbrengen van de dieren naar transportkratten is begonnen”, zei directeur Cécile Erny. ,,Dierenartsen en trainers van verschillende dierentuinen in het gebied arriveren met voertuigen, transportboxen en veterinaire apparatuur om de dieren te helpen evacueren en hun veiligheid en welzijn te waarborgen.’’

De dieren - waarvan sommige gevoelig zijn voor rook, zoals (half)apen - worden overgebracht naar de parkeerplaats van de dierentuin van Pessac, aan de rand van Bordeaux. ,,Het is een unieke operatie in haar soort. Er is een sterke professionele mobilisatie”, aldus de AFdPZ-zegsvrouw.

De dierentuin sloot vrijdag zijn deuren omdat alle toegangswegen waren afgesloten door de bosbrand. De sluiting zou tot en met vandaag zijn, maar de ontwikkelingen noodzaken tot evacuatie. De Zoo huisvest onder meer leeuwen, tijgers, olifanten, giraffen en neushoorns, alsook grote en kleine apensoorten als chimpansees en orang-oetans.

Campings bij Atlantische kust afgebrand

In de omgeving van La-Teste-de-Buch bevinden zich veel campings. Vooral bij Dune du Pilat, met zijn hoogte van 103 meter het hoogste duin van Europa. De vijf campings aan de voet ervan zijn ‘voor 90 procent afgebrand', zei de prefect van het departement Gironde, Fabienne Buccio. Er klonken maandag veel explosies, veroorzaakt door achtergelaten gasflessen op de kampeerterreinen en in restaurants.

Zo’n 6000 kampeerders werden er vorige week geëvacueerd Zaterdag werden ten westen van die brandhaard al twee dorpen ontruimd. Maar de windrichting verandert vaak en sinds afgelopen nacht komt de wind uit het westen, waardoor de brand naar het oosten oprukt.

De bosbranden in het departement Gironde hebben al meer dan 15.000 hectare bos is in vlammen doen opgaan. Dat is het equivalent van anderhalf keer de oppervlakte van Parijs. Er zijn al 16.000 mensen geëvacueerd. Circa 1700 brandbestrijders, gesteund door negen blusvliegtuigen, proberen de brand onder controle te krijgen.

Voor de Gironde en veertien andere departementen aan de westkant van Frankrijk geldt sinds maandag code rood. Météo France, de Franse meteorologische dienst, besloot daartoe vanwege een hittegolf die zou kunnen leiden tot nieuwe hitterecords in bepaalde gebieden. De toename van extreme weersomstandigheden is volgens wetenschappers een direct gevolg van de opwarming van de aarde, waarbij de uitstoot van broeikasgassen in intensiteit, duur en frequentie toeneemt.

Volledig scherm Het verkeer op de snelweg A63 Bordeaux-Spaanse grens ondervindt ook hinder van de rook. © AP

