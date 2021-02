Bosbranden en lockdown in Australië: ‘We hebben nu twee noodtoestanden’

agenten geschorst Amerikaan­se politie spuit pepper­spray op 9-jarig meisje: ‘Simpelweg verschrik­ke­lijk’

2 februari Amerikaanse agenten die een 9-jarig meisje met pepperspray hebben bespoten en haar in de boeien hebben geslagen zijn geschorst. ,,Wat er vrijdag is gebeurd is simpelweg verschrikkelijk en heeft iedereen in onze gemeenschap terecht verontwaardigd", zegt burgemeester Lovely Warren van de stad Rochester in de staat New York in een verklaring.