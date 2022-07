Borrell: Meer wapens voor Kiev plus goudboycot Moskou

Borrell wil niet spreken van ‘een nieuw sanctiepakket’, maar van aanvullingen op de zes vorige. De bedoeling was al langer om gaten in die pakketten te dichten en vluchtwegen af te snijden. De ban op export van Russisch goud is desondanks nieuw, en bronnen in Brussel verwachten ook nieuwe namen voor de lijst van personen uit de omgeving van Poetin die niet meer naar Europa mogen reizen en van wie de bezittingen in Europa worden bevroren. ,,Maar het belangrijkste is dat we zorgen dat alle nu ingestelde sancties effectief zijn”, aldus Borrell.