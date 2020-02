Boris Johnson en 24 jaar jongere partner verwachten baby

Duitse recherche ontslaat kandidaat-commissa­ris wegens extreem­recht­se uitlatin­gen in Whats­App-chat

6:58 De federale recherche in Duitsland is een ontslagprocedure gestart tegen een medewerker die uitlatingen deed over de nazitijd en de terreuraanslag in Halle. De man was kandidaat-commissaris, melden Duitse media.