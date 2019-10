Boris Johnson doet ‘laatste bod’ aan EU

,,Als Brussel geen dialoog over dit aanbod aangaat, zal deze regering stoppen met onderhandelen totdat we de EU verlaten", luidde het in een verklaring die alles wegheeft van een ultimatum. De boodschap is duidelijk: onderhandel opnieuw met mij over brexit, maar wel onder mijn voorwaarden of anders gaan we uit elkaar zonder deal.

Johnson gaat zijn formele voorstellen onthullen in een - naar verwachting - gespierde slotrede op het conservatieve congres in Manchester, maar zijn plannen lekten deels al uit in de Britse media. Dat meldt de Britse krant The Daily Telegraph. De Britse premier gaat partijgenoten vertellen dat het nu echt klaar is met de onderhandelingen. ,,Vrienden, ik ben bang dat de mensen voelen dat ze na drieënhalf jaar onderhandelen in de maling zijn genomen. Ze beginnen te vermoeden dat er krachten in dit land zijn die de brexit helemaal niet willen opleveren. Laten we brexit voor elkaar krijgen op 31 oktober zodat ons land in 2020 verder kan”, gaat Johnson vanmiddag in Manchester zeggen volgens een door zijn medewerkers al vrijgegeven deel van zijn speech. Volgens waarnemers is de Britse premier vooral bezig de volgende parlementsverkiezingen voor te bereiden waarin de schuld voor het mislukken van een goede brexit nu kan worden neergelegd bij de EU en het Britse parlement dat, volgens hem, alleen maar heeft dwarsgelegen bij de uitvoer van Johnsons plannen.

Noord-Ierland

In de onderhandelingen draait het nog steeds om de positie van het fragiele en in potentie explosieve Noord-Ierland waar de verhoudingen tussen protestantse (pro-Britse) en katholieke (pro-Ierse) extremisten altijd snel weer op scherp staan. Drie decennia woedde daar een burgeroorlog met een paar duizend doden door geweld van extreme organisaties als de IRA en de UDF en de reacties daarop van het Britse leger. Volgens Johnsons nieuwe plan zal Noord-Ierland tot 2025 een speciale band met de EU blijven houden, maar de provincie zal wel samen met de rest van het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie verlaten.

Tevreden

De protestantse Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) zou grotendeels tevreden zijn met Johnsons voorstel. Dat meldt The Guardian, die daaraan toevoegt dat partijleider Arlene Foster de plannen steunt na eerder te hebben dwarsgelegen als het ging om een uitzonderingspositie voor Noord-Ierland. Er zou sprake zijn van een grens zonder hekken en slagbomen maar eentje die zou zijn gebaseerd op vooral administratieve controles verder landinwaarts. Hoe dat precies moet werken is onduidelijk. De Ierse Buitenlandminister Simon Coveney heeft echter al aangegeven de plannen ‘zorgwekkend’ te vinden. ,,We hebben nog niets gezien. Als wat we in de media horen waar is, dan lijkt dat geen basis te vormen voor een deal, dat is zeker", zei hij op de Ierse televisie. De vorige regering, van premier May, struikelde over de Ierse kwestie omdat partijgenoten vreesden dat speciale regelingen voor Noord-Ierland een werkelijke exit van Groot-Brittannië uit de EU zouden belemmeren.

De Britse premier Boris Johnson zei onlangs nog dat hij vasthoudt aan de huidige brexitdeadline van 31 oktober. Vorige week zei hij nog tegen partijgenoten dat hij ervan overtuigd is een deal rond te kunnen krijgen, maar dat het Verenigd Koninkrijk anders gewoon uit de EU stapt. Volgens de Britse krant The Times wil Johnson aan de EU vragen om langer uitstel van de brexit bij voorbaat te blokkeren.