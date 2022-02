Bommen en paniek in Kiev: ‘Dat gefluit door de lucht maakt je echt gek’

In de mist van een oorlog zijn geruchten koning. Zijn de rupsbanden die de bewoners van de buitenwijk Obolon in Kiev ’s ochtends vroeg horen van het Russische of Oekraïense leger? Of, zoals het Oekraïense leger later zei: waren het Russische soldaten die zich voordeden als Oekraïners?



In de straten van de stad strijden paniek en vastberadenheid om voorrang. Het stadsbestuur vertelt de bewoners van Obolon binnen te blijven om ‘acute militaire operaties’ te ontwijken. Tegelijkertijd roept het ministerie van Defensie hen op om ‘molotovcocktails te maken om de bezetter te neutraliseren’.