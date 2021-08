Bolsonaro wil ontslag rechter Hooggerechtshof die onderzoek tegen hem startte

Het verzoek tot afzetting van Alexandre de Moraes, een van de elf rechters van het hoogste Braziliaanse rechtscollege, maakt weinig kans. Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco zei vrijdagavond tegen verslaggevers dat hij het verzoek zal bekijken, maar dat hij geen politieke of technische aanleiding ziet om Moraes uit zijn functie te zetten. De Senaat is de enige politieke institutie die daartoe bevoegd is. ,,Het mechanisme mag niet gebanaliseerd of misbruikt worden’’, aldus Pacheco, die verder zei dat hij ,,niet zal toegeven aan een aanval met het doel Brazilië te verdelen’’.

Op 4 augustus heeft De Moraes opdracht gegeven een onderzoek tegen Bolsonaro te openen wegens het verspreiden van valse informatie door zijn herhaaldelijke en ongefundeerde aanvallen tegen het kiessysteem. Volgens de extreemrechtse president is het huidige systeem met elektronische stemmachines, dat al sinds 1996 in Brazilië wordt gebruikt, vatbaar voor fraude. Volgens Bolsonaro zullen de verkiezingen van volgend jaar oktober vervalst worden. Ook heeft hij al een paar keer gezegd dat er bij de verkiezingen in 2018, die hem aan de macht brachten, is gefraudeerd. ,,Eigenlijk had ik al in de eerste ronde gewonnen’’, aldus Bolsonaro.

Bolsonaro wil dat na elke elektronische stem een papieren bewijs wordt afgedrukt om zo een hertelling mogelijk te maken in geval van twijfel. Het Braziliaanse verkiezingstribunaal (TSE) heeft dat afgewezen, ook al omdat na eigen onderzoek van het TSE geen enkele reden is voor twijfel over het huidige systeem. Het Braziliaanse Huis van Afgevaardigden verwierp vorige week een wetsvoorstel om de papieren stembewijzen in te voeren.

Critici van Bolsonaro zeggen dat hij twijfel zaait over het kiessysteem zodat hij de uitslag van de presidentsverkiezingen van oktober volgend jaar kan betwisten of zelfs niet kan accepteren. Bolsonaro’s populariteit is op het laagste niveau sinds zijn aantreden in 2019, onder meer vanwege zijn aanpak van de coronacrisis. De pandemie heeft in Brazilië al meer dan 573.000 doden en ruim 20,5 miljoen besmettingen geëist. In de peilingen staat Bolsonaro momenteel een straatlengte achter op oud-president Luiz Inacio Lula da Silva. Geen van beiden heeft echter al officieel zijn kandidatuur bevestigd.

