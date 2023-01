Bolsonaro-aanhangers dringen Braziliaans parlementsgebouw binnen

Volledig scherm Supporters of Brazil's former President Jair Bolsonaro vandalize Planalto Palace during a demonstration against President Luiz Inacio Lula da Silva, in Brasilia, Brazil, December 8, 2023. REUTERS/Adriano Machado © REUTERS Op Twitter gaan meerdere filmpjes rond van ‘bolsonaristen’ die het parlement zijn binnengedrongen. De betogers zouden ook het hooggerechtshof zijn binnen gegaan, er zouden daar vernielingen zijn aangericht. De groep demonstranten probeert volgens CNN ook Planalto Presidential Palace binnen te dringen, dat is officiële werkplek van de Braziliaanse president.

Het gebied was afgezet door de autoriteiten, maar de betogers braken toch door de veiligheidskordons heen. Enkelen beklommen zelfs met succes het gebouw om het dak te bereiken.

De voorzitter van het Nationale Congres, Rodrigo Pacheco, meldt op Twitter dat hij telefonisch contact heeft met de gouverneur. ‘De gouverneur heeft me laten weten dat hij een beroep doet op het hele politieapparaat om de situatie onder controle te krijgen.’ Minister van Justitie Flávio Dino reageert woest op de bestorming. ‘Deze absurde poging om de wil met geweld op te leggen zal niet zegevieren’, klinkt het op Twitter.

‘Alles kapot maken’

Voor een bestorming van het congres werd in Brazilië al dagen gevreesd. Via Whatsapp en Telegram werden Bolsonaro-aanhangers aangespoord om het ‘Brasilia te omsingelen’ en ‘alles kapot te maken’. De president van de rechtbank, Rosa Weber, houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Volledig scherm Protesters, supporters of Brazil's former President Jair Bolsonaro, storm the the National Congress building in Brasilia, Brazil, Sunday, Jan. 8, 2023. (AP Photo/Eraldo Peres) © AP

Volgens een fotograaf van persbureau AFP deden de taferelen denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. De Bolsonaro-aanhangers laten zich gelden in Brasilia omdat ze de beëdiging van de linkse president Luiz Inacio Lula da Silva van een week geleden niet accepteren. Er zijn tienduizenden, misschien honderdduizenden mensen in Brazilië die geloven dat er tijdens de presidentsverkiezingen is gefraudeerd, ze geloven in een leugen.

Duizenden gingen uit zichzelf de straat op om een militaire coup te eisen. De ongeregeldheden duren al meerdere dagen met Bolsonaro-aanhangers die wegen blokkeren, auto’s in brand zetten en zich verzamelen bij overheidsgebouwen. Het gaat om mensen die de complottheorieën van de voormalige rechts-radicale president volledig hebben overgenomen. Ook al is Lula da Silva nu president, blijft de spanning; bijna de helft van de kiezers stemde Bolsonaro: de uitslag was 49,2 tegen 50,8 procent. Een deel van de Bolsonaro-aanhangers, de radicale tak, roert zich nu sterker dan ooit. Best opvallend gezien de timing, aangezien Bolsonaro al een paar weken in Florida zit en niets van zich horen. Hij heeft de winnaar niet gefeliciteerd en nooit gezegd dat hij de uitslag erkent.

Volledig scherm Supporters of Brazil's former President Jair Bolsonaro demonstrate against President Luiz Inacio Lula da Silva, outside Brazil’s National Congress in Brasilia, Brazil, December 8, 2023. REUTERS/Adriano Machado © REUTERS

