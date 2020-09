Boliviaanse interim-president trekt zich terug uit verkiezingen

Advocaat van hoofdver­dach­te Madeleine McCann: Ik zou hem nooit bij mijn kinderen laten komen

16 september Friedrich Fülscher, de met de dood bedreigde advocaat van de hoofdverdachte in de zaak rondom Madeleine McCann, zou zijn cliënt nooit in de buurt van zijn kinderen laten komen. ,,Ik zou hem wellicht voor mijn honden laten zorgen, maar ik zou hem vanwege zijn staat van dienst niet voor mijn kinderen laten zorgen, als ik ze zou hebben”, zegt Fülscher in een exclusief interview met het Britse dagblad The Mirror.