Boko Haram doodt 13 leden Nigeriaanse leger en politie

De omgekomen veiligheidsfunctionarissen waren maandagavond op een missie langs de belangrijke verbindingsweg tussen Damaturu en Maiduguri in het noordoosten van het land, waar Boko Haram actief is. Ze werden overrompeld door de jihadisten en waren kansloos in het vuurgevecht dat ontstond.



,,De dappere troepen raakten verwikkeld in een vuurgevecht met de terroristen en vochten zich moedig door de hinderlaag heen,” aldus kolonel Onyema Nwachukwu in een statement namens het Nigeriaanse leger. ,,Helaas betaalden 13 militairen en politiemensen de ultieme prijs, terwijl ze zich uit de hinderlaag probeerden los te maken.” De lichamen van de slachtoffers zijn veiliggesteld en geëvacueerd. Een overlevende is naar een ziekenhuis gebracht.