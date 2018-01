Boetes uit België in aantocht: oude bekeuringen worden dit voorjaar alsnog verstuurd

Wie met zijn oude auto de milieuzone van Antwerpen in reed, hoefde niet bang te zijn voor een boete. Door problemen met de uitwisseling van persoonsgegevens tussen België en Nederland konden die namelijk niet worden verstuurd. Maar nu dat probleem is opgelost, kunnen overtreders de oude boetes alsnog op hun mat verwachten.

In Antwerpen geldt sinds 1 februari 2017 een milieuzone, die bijna de gehele stad omvat. Wie met een te oude auto toch de zogeheten lage-emissiezone inrijdt, krijgt een boete van 125 euro. Behalve Nederlanders en Fransen. Zij ontspringen de dans omdat hun overheid geen verdrag heeft met België over de uitwisseling van persoonsgegevens. Maar daar is nu een juridische oplossing voor gevonden.

Het is nog even wachten op de technische aanpassingen die gedaan moeten worden, maar daarna krijgen alle Nederlanders en Fransen die in overtreding zijn geweest alsnog de boete op de mat. Want de kentekengegevens van de auto's die sinds maart 2017 in overtreding waren, zijn allemaal opgeslagen. Dat heeft de Antwerpse wethouder van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud laten weten.

Boete vermijden

De vuistregel is dat diesels van voor 2006 én benzine-auto’s van voor 1992 de stad niet meer in mogen. Maar om het zeker te weten, kun je op deze website testen of jouw auto wordt toegelaten