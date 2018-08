Boete voor man in Singapore met 98 tarantula's in huis

De spinnenliefhebber werd tijdens een grenscontrole aangehouden met op de achterbank zes tarantula's. De dieren zaten in plastic bekertjes met luchtgaatjes. De bekertjes zaten in een handtas. De politie doorzocht daarna het huis van de man en vond daar nog eens 92 tarantula's.



De aanhouding was op op 4 januari. Vandaag verstuurden de instantie die de grenscontroles doet een persbericht. Daarin wordt gemeld dat de man inmiddels beboet is.



De spinnen zijn naar een dierentuin gebracht. De tarantula is giftig, maar in de regel is een beet van de spin niet gevaarlijk voor mensen.