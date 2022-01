Boete voor Italiaanse priester die zijn klokken te vaak luidt

De buren van priester Don Leonardo Guerri trokken vier jaar geleden aan de bel over zijn vreemde gewoonte, waardoor ze nauwelijks konden slapen, werken en uitrusten. Italiaanse media spreken ook wel van 'de oorlog van de klokken'. Na mislukte bemiddelingsgesprekken volgden juridische procedures, verzoekschriften en geluidstesten. De priester mag enkel nog de klokken luiden voor de mis en als oproep voor gebed. Het geschil over de klokken van priester Guerri is niet uniek. De kardinaal van Florence had de Toscaanse parochies in 2014 al gemaand de geluidsoverlast door het gebeier te beperken.