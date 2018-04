'Boekhouding advocaat Trump brengt meer aan het licht dan rel rond pornoster'

Donald Trump is ziedend. De boekhouding van advocaat Michael Cohen is in beslag genomen, de man die alles weet van de president.

Volledig scherm Michael Cohen. © REUTERS Als Donald Trump een huiszoeking bij zijn meest vertrouwde advocaat, Michael Cohen, op hoge toon veroordeelt als ‘een aanval op ons land’ dan is er meer aan de hand. Volgens ingewijden kan de administratie van deze Cohen weleens meer boven water brengen dan de president lief is. Veel meer dan de rel waarom het nu lijkt te gaan: de herkomst van het dubieuze zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, met wie Trump naar verluidt een onenightstand had.



'De gevolgen van die ene nacht kunnen langer duren dan het presidentschap van Trump', schreef een commentator. Want Michael Cohen is niet zomaar een advocaat. Hij is de absolute vertrouweling en juridische klusjesman van Trump.



Dat deed hij al vanaf de tijd dat de huidige president zich nog bezighield met onroerend goed in New York en het organiseren van missverkiezingen. Ook bij zijn tv-hit The Apprentice keek Cohen mee. Als er iemand is die weet waar het geld vandaan kwam waarmee diverse vrouwen, onder wie Stormy Daniels, werden afgekocht, dan is het Cohen.

Lees ook FBI valt binnen bij advocaat Trump; president woedend Lees meer

Bankfraude

Informatie over de betalingen aan Stormy Daniels, die in werkelijkheid Stephanie Clifford heet, zijn volgens een bron binnen de FBI niet het enige doel van de huiszoeking, zo meldt The Washington Post. Cohen is al langer in beeld vanwege verdenking van bankfraude, internetfraude en overtreding van de regels van het financieren van de verkiezingscampagne van de kandidaat Donald Trump.

Niet alleen werden Cohens kantoor bezocht, ook zijn huis en zijn hotelkamer. De speurders namen onder meer belastingdocumenten, bedrijfsgegevens en e-mails in beslag. Daaronder ook persoonlijke communicatie tussen Trump en Cohen. Dat laatste kan van belang zijn in het grote onderzoek naar mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Daarin heeft een curieuze betaling vanuit Oekraïne nu de aandacht, die ook al via Cohen zou zijn verlopen. Een Oekraïense staalbaron, Victor Pinsjuk maakte in het najaar 150.000 dollar over aan de Trumpstichting. In ruil daarvoor was de toenmalige presidentskandidaat twintig minuten te zien in een videolink met een conferentie in Kiev. Trumps advocaat weigerde tot nu toe bijzonderheden te geven over de donatie, aldus The New York Times.

Volledig scherm Stormy Daniels tijdens een show. © AFP

Spontaan

Voormalig aanklager Lee Vartan denkt dat de betalingen aan Stormy Daniels worden gebruikt als argument om de boekhouding van Cohen door te lichten op veel grotere zaken. Cohen beweert haar spontaan en uit eigen zak te hebben betaald. Vartan: ,,Het is duidelijk dat ze op zoek zijn naar andere betalingen en andere patronen.'' Voor Donald Trump is Cohen dynamiet omdat hij al sinds jaar en dag de belangen van Trump behartigt. ,,De stukken die Cohen in de loop der jaren heeft gekregen kunnen explosief zijn, denkt Harry Rimm, een andere voormalig openbare aanklager in The New York Times.

Volgens Stephen Ryan, een advocaat van Cohen, heeft de FBI 'een reeks huiszoekingen uitgevoerd en hebben ze vertrouwelijke communicatie meegenomen' voor onderzoek. De Amerikaanse president klaagde dat de FBI had 'ingebroken bij een goed mens'. Hij veroordeelt 'een aanval op ons land, een schandelijke situatie en een heksenjacht'.

Volledig scherm Niet alleen het kantoor en het huis van Michael Cohen, ook zijn hotelkamer in New York werd gisteravond doorzocht. © AP