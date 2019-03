Boeing onthult wijzigingen 737 MAX: meer controle piloten op vluchtsysteem

Vliegtuigbouwer Boeing heeft vanmiddag de softwarewijzigingen voor de 737 MAX onthuld. Het gaat vooral om aanpassingen in het vluchtsysteem. Dat corrigeert automatisch als het toestel te snel stijgt en ‘overtrek’ dreigt te ontstaan. Met de softwarewijzigingen hoopt de Amerikaanse fabrikant het vertrouwen in de vliegtuigen te herstellen na twee crashes met 346 doden.

De softwarewijzigingen, die twee weken geleden werden aangekondigd, moeten voorkomen dat foutieve data het zogenoemde anti-stall systeem in de 737 MAX activeren. Dit systeem drukt de neus van een vliegtuig naar beneden zodra het toestel overtrokken dreigt te worden. Dat gebeurt als de piloot de stuurknuppel te ver naar achteren trekt waardoor de vleugels hun liftkracht grotendeels verliezen. Zonder ingrijpen zal het toestel snel zakken of zelfs ongecontroleerd naar beneden storten.

Meer controle piloten

Het systeem lijkt bij de Boeing 737 MAX niet goed te hebben gefunctioneerd. Het anti-overtreksysteem werd ter discussie gesteld na de ongevallen met Lion Air en Ethiopian Airlines, in oktober en maart. Het systeem zou de neus van het Lion Air-toestel dat in oktober in Indonesië vlak na het opstijgen in zee stortte, meermaals omlaag hebben gedrukt. De Boeing zou met bijna 600 kilometer per uur uit de lucht zijn gevallen. De 189 inzittenden kwamen om het leven.

Vermoedelijk was het systeem ook de oorzaak van de crash met de Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines, begin maart. Dat toestel stortte eveneens vlak na het opstijgen neer. De piloot had aan de luchtverkeerscentrale gemeld dat er problemen waren. Het rampvliegtuig had na het opstijgen van de luchthaven van Addis Abeba een ongebruikelijk hoge snelheid, verklaarde een Ethiopische official die opnames van de luchtverkeersleiding beluisterde.

Daarom komen er wijzigingen. Volgens het hoofd van de afdeling productstrategie van Boeing drukt het anti-overtreksysteem de vliegtuigneus voortaan nog maar eenmaal naar beneden na een probleem te hebben gedetecteerd. Dat geeft piloten meer controle en meer speelruimte om het vluchtsysteem te omzeilen. ,,Het systeem zal voorts worden uitgeschakeld als twee luchtstroomsensoren die de belangrijkste vluchtgegevens meten, met zeer verschillende metingen komen’’, verklaarde Mike Sinnett vanmiddag tijdens een persconferentie in de Boeing-fabriek in Renton in de staat Washington waar de 737 MAX wordt gebouwd.

Eerdere klachten

Zeker vijf piloten klaagden eerder in de VS al over problemen met de besturing van een Boeing 737 MAX 8 tijdens cruciale momenten in de lucht. Enkele van die problemen waren vergelijkbaar met de vermoedelijke oorzaak van de crash van het Lion Air-toestel. De Amerikaanse piloten hadden naar eigen zeggen moeite om de neus van het toestel in de juiste richting te houden door problemen met het anti-stall systeem. Een van de captains meldde daar dat de neus van zijn toestel binnen enkele seconden dermate snel omlaag ging dat het alarm afging.

Volledig scherm Mike Sinnett, hoofd van de afdeling Productstrategie tijdens zijn persconferentie. © AFP