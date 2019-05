Boeing heeft software-update voor 737 MAX af

De 737 MAX-toestellen staan sinds maart wereldwijd aan de grond na twee dodelijke ongelukken binnen een half jaar. Bij de crash in oktober in Indonesië kwamen alle 189 inzittenden om. In maart overleden de 157 inzittenden bij een crash met het zelfde soort vliegtuig in Ethiopië. De piloten van het vliegtuig dat neerstortte boven Ethiopië deden er volgens onderzoek alles aan om de crash te voorkomen, maar het vliegtuig was onbestuurbaar. Bij beide crashes werd door een fout in het systeem de neus van de Boeing herhaaldelijk naar beneden getrokken. Dat kwam door foutieve data van een sensor.