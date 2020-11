Boeing 737 MAX mag weer vliegen van Amerikaanse luchtvaartautoriteit

‘Strate­gisch gedacht was een tweede termijn voor Trump beter geweest voor China’

15 november Hoe gaat Joe Biden straks om met China? Vast wat beschaafder dan zijn voorganger, maar heel veel zal er niet veranderen, verwacht Frans-Paul van der Putten, China-kenner en coördinator van het Clingendael China Centre in Den Haag. Volgende week publiceert hij De wederopstanding van China, een boek over hoe de ‘prooi’ van andere grootmachten in de 19ste en 20ste eeuw zich ontwikkelde tot een wereldmacht waarvoor de Amerikanen meer dan beducht zijn.