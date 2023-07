Boegbeeld en bestbetaalde nieuwslezer Huw Edwards brengt BBC in grote problemen met seksrel

Zonder zijn identiteit prijs te geven berichtte boulevardkrant The Sun dagenlang over Huw Edwards (61). Tegen betaling van tienduizenden ponden stuurde een tiener pikante foto’s naar de beroemdheid van de BBC. De nieuwslezer van de publieke omroep weigerde zich bekend te maken, totdat zijn vrouw woensdag uit vrees voor zijn welzijn naar voren trad. Edwards, gebroken, zit nu op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

Collega’s van de anchorman, die sinds zondag geschorst is, juichten de bekendmaking toe. Speurneuzen op sociale media wezen lukraak vingers naar tv-sterren als Gary Lineker en Jeremy Vine, die ineens niet meer op televisie verschenen. Hoewel The Sun telkens met nieuwe onthullingen kwam, mocht niemand om privacyredenen uit de school klappen.

Salaris van half miljoen euro

Nu de vrouw van Edwards naar buiten is getreden, kan de BBC de schade opmaken. De status van de man uit Wales maakt het mediaconcern kwetsbaar. Met een salaris van een half miljoen euro geldt Edwards als de bestbetaalde nieuwsanchor van de staatsomroep. Als presentator van News at Ten behoort hij tot het tafelzilver. Edwards nam het volk twee decennia bij de hand bij ingrijpende gebeurtenissen. Van de omlijsting rond het overlijden van de Queen tot haar begrafenis en de landelijke verkiezingen.

Vorige week woensdag verzorgde Edwards de uitzending van het bezoek van koning Charles aan Edinburgh. Nadien verscheen hij niet meer op tv. Het relaas van de ouders van de tiener over zijn grensoverschrijdende gedrag bereikte toen de directie van de BBC. Edwards zou de persoon op zijn 17de hebben benaderd. Het contact leidde uiteindelijk tot het versturen van seksuele afbeeldingen.

In ondergoed voor zijn scherm

Het vermeende slachtoffer liet zich hiervoor fors belonen. Volgens zijn moeder en pleegvader maakte Edwards ruim 40.000 euro over naar zijn rekening. Ze claimden ook dat het duo regelmatig met elkaar videobelde. Op gevonden materiaal zou Edwards in zijn ondergoed voor zijn scherm zitten in afwachting van een ‘show’ van hun kind. De opbrengst gebruikte deze om een verslaving aan cocaïne te bekostigen.

The Sun insinueerde aanvankelijk dat de tiener mogelijk minderjarig was. De BBC schakelde de politie in om eventuele criminaliteit te onderzoeken. De Metropolitan Police liet vervolgens weten dat Edwards de wet niet had overtreden. Via een advocaat stelde de inmiddels 20-jarige dat de hele zaak ‘onzin’ was. The Sun voerde de druk op door drie soortgelijke voorvallen met jonge mensen rond Edwards naar buiten te brengen.

Ministers eisten duidelijkheid van de omroep. Premier Rishi Sunak kreeg na afloop van de Navo-top in Vilnius zelfs vragen over de situatie. Hoe kon het dat Edwards, wiens naam toen nog onbekend was, zo lang de hand boven het hoofd was gehouden? Half mei hadden de ouders een klacht ingediend. Ondanks de gevoeligheid ervan gebeurde hier niets mee. Pas toen The Sun vorige week aankondigde te publiceren, werd alarm geslagen.

Potentiële aardbeving

De BBC gaf aan dat de informatie niet viel te verifiëren, waardoor Edwards zijn werk na de eerste melding mocht blijven uitvoeren. Britse media noemen deze handelswijze uiterst naïef. Dit was niet zomaar een dreigend schandaal, maar een potentiële aardbeving. En de Britse televisie was pas net bekomen van de vrije val van kijkcijferkanon Phillip Schofield bij de commerciële concurrent ITV.

Schofield, medepresentator van This Morning, onderhield een ongeoorloofde relatie op de werkvloer met een jongeman, terwijl hij zijn seksuele geaardheid verborgen hield voor zijn echtgenote. Dat Schofield hem op 15-jarige leeftijd leerde kennen, een baan voor hem regelde bij het programma en structureel loog over hun innige band, maakte zijn positie onhoudbaar. De directie van ITV, opgejaagd door tabloids, stond in zijn hemd.

De BBC-redacties van Newsnight en Radio 4 brachten hun eigen verkrampte leiding verder in het nauw. De journalisten hoorden van drie stafleden binnen het concern dat Edwards aan hen onoorbare berichten stuurde. Uit vrees voor hun loopbaan trokken ze niet eerder aan de bel. De zaak krijgt daarmee een extra dimensie. Niet alleen Edwards, maar ook de cultuur van de BBC ligt onder vuur.

Edwards was geliefd bij het publiek en op de redactievloer. Hij reageert op de aantijgingen als hij ‘voldoende hersteld’ is. Dat kan nog weken duren. ,,Ik bekritiseer The Sun niet, maar we hebben zijn kant van het verhaal nog niet gehoord’’, stelde voormalig BBC-hoofdredacteur Tim Luckhurst. Dat Edwards terugkeert op zijn post, lijkt ondenkbaar. Zijn imago van onkreukbare anchor bestaat niet meer.

