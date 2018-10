Blok wil weer vrienden worden met Turkije

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) arriveerde vandaag voor een bliksembezoek van 24 uur op uitnodiging van zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu.

De lichaamstaal en de uitspraken van beide politici maakten duidelijk dat ze het roerige verleden achter zich willen laten om een nieuwe start te maken. Blok sprak over ‘een positieve dag’ en een ‘hartelijke ontmoeting’ met de Turkse minister. De relatie ‘die op een laag pitje was gezet is hersteld’. Hij sprak over het feit dat het aantal Nederlandse toeristen naar Turkije weer toeneemt en dat Turkije ‘een positieve rol speelt in de Syrische provincie Idlib’.

Om aan te geven hoe goed de nieuwe start is, kondigde de Turkse minister aan dat hij begin volgend jaar een bezoek aan Nederland zal brengen.

De relatie is terug op vriendschappelijk niveau, aldus de minister. En vrienden moeten elkaar de waarheid kunnen zeggen. Daarom ook had hij de zorgen van het kabinet over de rechtsstaat en de mensenrechten bij zijn Turkse ambtgenoot aangekaart.

Excuses

Excuses heeft Turkije niet gemaakt en Nederland ook niet over het diplomatieke conflict vorig jaar maart in Rotterdam, toen een Turkse minister het land werd uitgezet. ,,We hebben besloten niet te blijven terugkijken, maar vooruit te kijken'', aldus minister Blok.

Çavuşoğlu sprak tegen dat hij of president Erdogan Nederland heeft beschuldigd ‘restanten van de nazi’s’ te zijn of ‘fascisten’. ,,Wat er toen is gebeurd was onaanvaardbaar'', zei de minister. ,,We hebben die dagen achter ons gelaten en kijken nu vooruit'', zei de minister.

Nederlandse ondernemers hebben belangstelling om zaken te doen met Turkije, dat een ‘enorm groeipotentieel heeft’, zei de VVD-bewindsman. Nederland, dat de belangrijkste investeerder is in Turkije, zal zich inspannen om de handelsbetrekkingen met het land nog verder uit te breiden, aldus Blok. Op die manier kan Nederland van positieve betekenis zijn voor de Turkse economie, zei hij.

De Nederlandse bewindsman heeft ook het lot van de zeker vijftien Turkse Nederlanders aangekaart die sinds de mislukte coup in Turkije vastzitten. Enkele van hen zitten in de gevangenis. Anderen hebben om onduidelijke reden een uitreisverbod. Hij heeft gevraagd om een eerlijke rechtsgang’ en hun zaken ‘snel en correct’ af te handelen. Çavuşoğlu had de minister beloofd er aan dacht aan te zullen schenken.

Blok hamerde er op dat dat Turkije en Nederland veel gemeenschappelijke belangen hebben. Door samenwerking met Ankara is de vluchtelingenstroom richting Europa beheersbaar geworden. En politie en justitie in Nederland hebben Turkije nodig om informatie te delen over jihadisten die op de terugweg zijn naar Europa.