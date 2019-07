Bloedstollende vlucht na motorproblemen: ‘Ik sms'te mijn moeder dat ik van haar hield’

In z'n dorp gooiden ze stenen naar hem, nu is zelfs Madonna fan

10:22 Het leven van Lazarus Chigwandali leest als een sprookje. In zijn geboortedorp in Malawi gooiden mensen met stenen naar hem omdat hij albino is, tot de straatmuzikant gefilmd werd door een toerist en Madonna zelfs een docu over zijn leven produceerde. Binnenkort komt zijn eerste album uit. ,,Nu kan ik naar mijn dorp gaan zonder bang te zijn om ontvoerd te worden."