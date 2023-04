Bloedonderzoek bevestigt hogere PFOS-waarden bij jongeren rond Belgische fabriek 3M

Jongeren die binnen een straal van vijf kilometer rond de 3M-site in het Belgische Zwijndrecht wonen, hebben bovengemiddeld veel PFOS in het bloed. Dat blijkt uit een bloedonderzoek dat de Vlaamse overheid liet uitvoeren naar aanleiding van de PFOS- en PFAS-crisis.

Er is bovendien een verband tussen een hogere PFAS-blootstelling en een verstoring van het immuunsysteem. Ook zijn er effecten op hormonen, groei en puberteit, klinkt het.

De no-regretmaatregelen, waaronder het niet meer eten van eieren van eigen kippen kunnen al voor een zeker genezend effect zorgen. Ook is er al aan de uitstoot door 3M gewerkt, benadrukt de Vlaamse overheid. “Ook met de bodemsaneringsplannen zijn we volop bezig”, zegt PFAS-coördinator Hans Reynders. “Verder nemen we de resultaten van dit onderzoek, en andere onderzoeken, mee in het bepalen van toekomstig beleid.”

De onderzoekers hameren op het belang van een gezonde levensstijl om de kwalijke effecten van PFOS-blootstelling tegen te gaan. “We zullen dat meenemen in het beleidstraject, maar het is te vroeg om nu al te zeggen wat we op dat vlak moeten ondernemen”, geeft Reynders aan.

De jongeren met verhoogde PFOS-waarden krijgen wel alvast de mogelijkheid om verder te worden opgevolgd. “Zij kunnen een consultatie krijgen bij een arts van de studie”, zegt Reynders. “Voor wie niet deelnam aan de studie, is er nog een groot bloedonderzoek onder omwonenden in verschillende leeftijdscategorieën gepland. Daarvoor kan je je nog tot 1 juni aanmelden.”

Het chemiebedrijf bij Antwerpen heeft een vergunning aangevraagd om ultrakorte-keten PFAS in de Schelde te mogen lozen, zo bleek vorige week. Volgens de Vlaamse nieuwssite Apache gaat het om 120 kilo op jaarbasis. Het zijn overigens geen nieuwe stoffen waarvoor 3M de lozingsvergunning van de provincie Antwerpen wil hebben. In feite draait het om het officieel regelen van lozingen waarvoor geen vergunning is verleend.