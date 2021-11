Bloedige schietpartij bij luxe hotel in Cancun: gasten verstoppen zich, twee bendeleden doodgeschoten

Langere tijd was veel onduidelijk. De Amerikaanse ambassade in Mexico meldde aanvankelijk onderzoek te doen naar meldingen van een schietpartij in en om het Hyatt Hotel ten zuiden Cancun. Op Twitter werden berichten van gasten gedeeld, die door het hotelpersoneel werden geadviseerd binnen te blijven en zich te verstoppen in het hotel.

Grote paniek was er zeer zeker. Hotelgasten, waarvan vele met de Amerikaanse nationaliteit, deelden hun ervaringen op Twitter en andere sociale media. Zij deden meldingen over tot wel vijftien gewapende mannen die schietend het strand op kwamen. Mike Sington schrijft hoe hem gezegd werd zich te verbergen. Hij heeft geen idee of er een schietpartij, ontvoering of aanslag plaatsvindt. Op video's en foto's is te zien hoe toeristen, sommigen nog in badkleding, in kamers en gangen van het hotel afwachten. Volgens Sington zijn ze daarna naar de lobby van het hotel geleid. Hij heeft dan nog steeds geen idee wat er gaande is. Mensen huilen. Later meldt Sington dat een hotelmedewerker heeft gezegd dat een schutter is aangehouden.