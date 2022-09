Bloedbad tijdens Olympische Spelen München in 1972 leidt nog altijd tot conflicten

Het is midden in de nacht als de Palestijnse terroristen op pad gaan. Hun papieren hebben ze achtergelaten in hun hotel, in hun sporttassen zitten wapens. Achteraf zullen de overlevenden zeggen dat ze geen zenuwen voelen, dat ze alleen maar blij en trots zijn dat ze iets kunnen doen voor ‘de goede zaak’. Ze hebben net gehoord wat hun doelwit is: de Israëlische ploeg in het olympisch dorp van München.