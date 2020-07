BLM-demonstraties in VS: arrestaties in Seattle, dode in Texas en brandend gerechtsgebouw in Californië

Duizenden mensen hebben tegen racisme en politiegeweld gedemonstreerd in de Amerikaanse stad Seattle. De politie greep in toen enkele demonstranten een in aanbouw zijnde jeugdgevangenis en een gerechtsgebouw in brand staken. Er zijn minstens 45 mensen gearresteerd, een agent raakte gewond. Ook in Austin, Louisville, New York, Omaha, Oakland, Los Angeles en Richmond demonstreerden mensen tegen racisme en politiegeweld.

De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat hij de inzet van de federale politie in Seattle heeft opgeschroefd. Dat leidde tot grote woede bij lokale functionarissen en demonstranten.

,,We hebben gezien wat er in Portland gebeurde en we wilden er zeker van zijn dat we in onze stad solidair zijn met andere moeders", zegt Lhorna Murray. Zij was namens de beweging Wall of Mothers Seattle aanwezig. Ze vormde samen met andere in geel geklede moeders een menselijke muur tussen demonstranten en agenten, zoals ook in Portland gebeurde.

De Black Lives Matter-demonstranten in laatstgenoemde stad in het noordwesten van de Verenigde Staten krijgen steeds meer bescherming om zich heen. Eerst was er al de ‘Wall of Moms’ (Muur van Moeders), een groep vrouwen die als een barrière om de demonstranten heen kwamen staan. Daar voegde zich een ‘Wall of Dads’ (Muur van Vaders) bij en nu heeft zich ook een ‘Wall of Vets’ (Muur van Veteranen) gemeld.

Trumps troepen

Ze vinden dat de betogers moeten worden beschermd tegen de zwaarbewapende federale ordetroepen die president Donald Trump naar de stad heeft gestuurd in de nasleep van de Black Lives Matter-betogingen. Vaak is niet duidelijk onder welke diensten de agenten vallen: onderzoek leerde dat in de stad behalve de lokale politie troepen van minstens elf agentschappen actief zijn of zijn geweest de voorbije weken. Onder hen de grenspolitie, de staatspolitie, de Nationale Garde en zelfs de kustwacht.

In Portland wordt al bijna twee maanden gedemonstreerd tegen politiegeweld dat gericht is tegen zwarte burgers. Aanleiding is de dood van de zwarte arrestant George Floyd, wiens keel werd dichtgedrukt door een witte politieman.

Volledig scherm Een in aanbouw zijnde jeugdgevangenis en gerechtsgebouw werd door de demonstranten in brand gestoken. © AP

In Austin in Texas raakte een betoger omstreeks 22.00 uur dodelijk gewond. Uit eerste rapporten bleek volgens de politie dat de man mogelijk een geweer droeg toen hij een voertuig naderde waarvan de bestuurder meerdere schoten afvuurde. De verdachte werd aangehouden.

In Oakland in Californië staken demonstranten gisteravond een gerechtsgebouw in brand. Ze beschadigden volgens de politie ook een politiebureau en mishandelden agenten na een vreedzaam begonnen demonstratie. Betogers gooiden ruiten in, spoten graffiti, vuurden vuurwerk af en richtten lasers op agenten, zei de afdeling Oakland op Twitter. Verschillende twitteraars riepen op tot vrede en vroegen de organisatoren ‘ons te helpen veilige ruimtes en veilige plekken voor demonstranten te bieden’.

Democraten woedend

De hardhandige tactiek van federale agenten in Portland heeft tot woede geleid bij de Democraten in het Congres. Die zeggen dat de agenten buitensporig geweld gebruikten en vinden dat de regering-Trump zijn boekje te buiten gaat.

De Amerikaanse procureur voor het westelijke district van Washington, Brian Moran, zei vrijdag in een verklaring dat federale agenten in Seattle zijn gestationeerd om federale eigendommen en het werk in die gebouwen te beschermen. De regering-Trump heeft ook de federale politie naar Chicago, Kansas City en Albuquerque gestuurd, ondanks bezwaren van burgemeesters in die steden.

Volledig scherm Demonstranten marcheren door Seattle. © AP