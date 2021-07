Blikseminslag doodt elf toeristen in India

Elf mensen zijn gisteren omgekomen bij een blikseminslag in de stad Jaipur in het noorden van India. Nog een onbekend aantal mensen raakte gewond. De slachtoffers waren selfies aan het nemen in de regen, bovenop een wachttoren van de toeristische attractie Amer Fort.

Er waren 27 mensen op de toren en op de fortmuur toen het incident zich voordeed. Naar verluidt sprongen sommigen van hen in paniek op de grond. Volgens de BBC schrijven lokale media op basis van politiebronnen dat de meeste doden nog jong waren.

Elders in de regio Rajasthan, waarin Jaipur ligt, kwamen nog eens negen mensen om door bliksem, schrijven lokale media. In de staat Uttar Pradesh kwamen gisteren achttien mensen om door het onweer. De meeste van die doden waren boeren die op het land aan het werk waren, liet de Indiase overheid weten. De hoofdminister van de staat, Ashok Gehlot, zegt volgens de BBC dat de families van de alle omgekomen personen 5650 euro aan tegemoetkoming krijgen.

2000 doden per jaar

Blikseminslagen doden wel vaker mensen in India: gemiddeld komen per jaar zo'n 2000 Indiërs om het leven door zulk natuurgeweld. Tussen juni en september is het moessonseizoen in India, dat door hevige regenbuien wordt gekenmerkt. Onweer hoort daar ook bij, maar het aantal doden door blikseminslagen is volgens het Indian Meteorological Department verdubbeld sinds de jaren 60 door klimaatverandering. Er zouden 30 tot 40 procent meer incidenten zijn sinds halverwege jaren 90.

In 2018 werden er bijvoorbeeld in de staat Andhra Pradesh 36.749 blikseminslagen geteld in slechts dertien uur tijd. In 2019 kwamen er in totaal 2900 mensen om door de bliksem. Vorig jaar kwamen er aan het begin van het moessonseizoen op één dag 107 mensen om het leven door zulke inslagen, een treurig record.

In Nederland slaat de bliksem zo’n 200.000 keer per jaar in en komen er jaarlijks zo’n één tot twee mensen om het leven, schrijft het KNMI.