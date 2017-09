Blair: Brexit is niet nodig

De Britse oud-premier Tony Blair denkt dat een Brexit misschien niet nodig is. Voorwaarde is dat de Europese Unie op korte termijn zou besluiten tot nieuwe, strenge, immigratiewetten die de Britse kiezers geruststellen.

In een online-bijdrage voor de Sunday Times stelt Blair vanochtend dat er nu alleen een harde Brexit op tafel ligt en die zou het Verenigd Koninkrijk ‘immense schade’ gaan berokkenen.

In het referendum voor een Brexit wilden de kiezers, volgens de oud-premier, vooral strengere grenscontroles en een rem op het vrije verkeer van met name arbeidskrachten uit Oost-Europa. Als de EU die zorgen bij veel Britten kan wegnemen met strengere regels dan is een Brexit niet meer nodig, hoopt Blair.

Tweede referendum

Volledig scherm Anti-Brexit-demonstratie, gisteren, in Londen. © Photo News Hij riep de Labourpartij op duidelijk stelling te nemen en een Brexit te voorkomen. Blair hintte dat hij desnoods zelf een nieuwe politieke beweging kon opzetten die een tweede referendum over het EU-lidmaatschap wil afdwingen. ‘Als we doorgaan met Brexit nemen we voor een toonaangevend land als Groot-Brittannië het ongekende besluit onszelf te degraderen, alsof de topploegen in de Premiership (Engelse eredivisie, redactie) alleen nog in de Championship (eerste divisie) willen spelen. Behalve Donald Trump kan ik onder onze bondgenoten geen enkele politieke leider bedenken die vindt dat ons besluit de EU te verlaten niet neerkomt op zelfverminking’, aldus Blair

De socialistische oud-premier voert al langer campagne tegen Brexit. Hij lichtte een en ander vanochtend ook nog eens toe op de BBC-televisie. Blair oogstte daarna direct veel kritiek omdat juist hij – ten tijde van zijn premierschap – zelf had ingestemd met soepele migratieregels naar de Britse eilanden. ‘In die tijd was de economie sterk en waren er arbeiders nodig… de tijden waren anders, de gevoelens waren anders’, zo verweert hij zich in de Sunday Times. Het was een blijk van ‘intelligente politiek’ dat hij nu anders tegen de zaken aankeek.

Blair riep Labour-leider Jeremy Corbyn op niet langer mee te werken aan een Brexit – zoals een meerderheid van de kiezers wilde.

Moeilijk debat

Blairs oproep ‘landsbelang boven partijbelang te stellen’, komt aan de vooravond van een moeilijk debat voor de Conservatieve premier Theresa May. Zij moet een meerderheid zien te vinden om 12.000 Europese richtlijnen opnemen in het eigen Britse wetboek. Veel Kamerleden, ook Conservatieven, ervaren dit als een inbreuk op de scheiding van machten.

Hoewel een prominente partijgenoot van May, Ken Clarke, ook niets wil weten van een Brexit denkt hij dat het zinloos is te denken dat het besluit van het referendum kan worden teruggedraaid. “Tony denkt dat we kunnen blijven maar de gezien de stemming in het land is het hopeloos daarop te rekenen. Wat we nu moeten doen is werken aan de praktische consequenties van de nieuwe relatie met de EU”, aldus Clarke op de televisiezender Sky.

Demonstratie