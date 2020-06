Black Lives Matter-betogers slaags met rechtse tegendemonstranten in Londen

Vanmiddag waren er al opstootjes en is de politie bekogeld met flessen en blikjes. Aan het einde van de middag wilde de politie dat de betogers huiswaarts keerden. In plaats daarvan kwam het tot verschillende vechtpartijen tussen de twee groepen.

De politie had opdracht geven alle protestacties in de hoofdstad om 18.00 uur Nederlandse tijd te beëindigen, maar dat verbod wordt volgens Britse media door veel mensen genegeerd. Op verschillende plekken in de hoofdstad zijn demonstranten met elkaar op de vuist gegaan. Een getuige zegt dat rivaliserende groepen en de politie onder meer slaags raakten bij het grote Waterloo station. Er zou zijn gegooid met vuurwerk en andere voorwerpen. Demonstranten slaakten onder meer de strijdkreet ‘EDL’, de afkorting van de extreemrechtse English Defence League.

Ambulancepersoneel heeft in Londen bij de demonstraties al vijftien patiënten moeten behandelen met verwondingen. Twee daarvan zijn politieagenten. Zes patiënten zijn vanwege hun verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.

© EPA

Vuurwerk

In de Britse hoofdstad is vandaag veel politie op de been om de demonstraties niet te laten escaleren. De twee groepen met honderden betogers stonden de hele middag al dicht bij elkaar. De politie hield ze uit elkaar op Trafalgar Square. Door de tegendemonstranten werd onder meer met flessen en blikjes gegooid en vuurwerk afgestoken. De politie heeft traangas ingezet om de betogers in het gareel te houden. Ook heeft de Londense politie gewaarschuwd dat sommige mensen wapens proberen mee te nemen naar protestacties.

Bij Parliament Square verzamelden zich honderden mensen in voetbalshirts. Ze scanderen ‘Engeland, Engeland’ en ‘Winston Churchill, hij is één van ons’ in de buurt van het standbeeld van de oorlogspremier.

Er wordt onder meer gedemonstreerd op Trafalgar Square. © EPA

Omdat de sfeer in de stad grimmig is, heeft een Black Lives Matter groep vandaag een geplande demonstratie afgeblazen. De groep zegt dat de aanwezigheid van de tegendemonstranten het onveilig zou maken.

De politie zei eerder vandaag vanwege het coronavirus liever helemaal geen grote groepen mensen te willen zien. De betogers die toch de straat op gaan, moesten zich volgens politiechef Bas Javid aan de geplande route houden. Ook waarschuwde hij dat de betogers om 17.00 uur vanmiddag weg moeten zijn of anders opgepakt kunnen worden.

Standbeelden

De protesten tegen racisme hebben ook in het Verenigd Koninkrijk geleid tot een discussie over standbeelden van historische figuren. Betogers haalden eerder in Bristol het beeld neer van slavenhandelaar Edward Colston en gooiden het in het water.

De autoriteiten hebben in Londen uit voorzorg standbeelden afgeschermd, waaronder het beeld van Churchill. Daar had iemand vorige week met verf ‘is een racist’ opgespoten, tot woede van sommige Britten. ,,Mijn cultuur wordt aangevallen. Dit is mijn cultuur en mijn Engelse geschiedenis. Waarom moet Churchill worden afgeschermd?”, zei een betoger.

Ook in andere steden wordt vandaag gedemonstreerd tegen racisme, onder meer in de Franse hoofdstad Parijs. Daar hebben duizenden mensen zich verzameld om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme. Op een spandoek op de Place de la Republique stond de boodschap: ‘Ik hoop dat ik vandaag niet gedood zal worden omdat ik zwart ben.’

