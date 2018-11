Bizarre dreiging bij Russische krant die waarheid over MH17 meldt: ‘Het went nooit’

Novaja Gazeta staat onder druk. De enige Russische krant die ronduit erkent dat MH17 is neergeschoten door een Russische BUK, ontving de afgelopen twee weken bizarre waarschuwingen. In de vorm van schapen.

Maandag stonden er ineens voor het pand van ‘Novaja’ drie kooitjes met ieder drie schapen erin. Ze droegen hesjes waarop stond geschreven ‘pers’ en ‘Novaja Gazeta’. ,,We worden kennelijk als volgzame schapen gezien, maar welke metafoor erachter schuilgaat, begrijpen wij ook niet helemaal’’, vertelt redactrice en pers-secretaris van Novaja, Nadezjda Proesenkova op de redactie.



Het verhaal met de schapen was nog redelijk ludiek te noemen, ware het niet dat er zich al een gruwelijk voorval had voorgedaan: eerder in oktober was er een afgehakte schapenkop in een krantenmand voor het redactiegebouw neergezet, met erbij een grafkrans. Vermoedelijk een waarschuwing aan het adres van Novaja, dat een paar dagen ervoor een stuk had gepubliceerd over een met president Poetin bevriende zakenman, die huurmoorden zou hebben laten plegen.

Volledig scherm De schapen bij de redactie van Novaya Gazeta. © REUTERS

,,Het lijkt me glashelder. Ik kan me geen andere versie voorstellen’’, verklaart Denis Korotkov, de auteur van het stuk. ,,Een van mijn bronnen valt binnen de structuren van de zakenman, hij heeft het me verteld. Bovendien kreeg ik ook aan mijn huisadres een treurboeket afgeleverd.’’



Korotkov vertelt het met Siberische koelte, maar het moet een zeer onbehaaglijk gevoel hebben gegeven. Zeker als je weet dat Novaja Gazeta door haar kritische houding al zes medewerkers heeft verloren door moord. Onder hen natuurlijk Anna Politikovskaja, de sterverslaggeefster die in 2006 in haar flatgebouw werd doodgeschoten. Haar bureau staat, uit eerbetoon, nog altijd onaangeroerd.

,,De bedreigingen wennen nooit’’, zegt Proesenkova met stille stem. ,,Maar je leert er als medium mee omgaan. Soms schakelen we de reageerfunctie op internet uit.’’ Zoals begin dit jaar, toen Novaja onthulde dat de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië homoseksuele mannen opsluit, martelt en zelfs vermoordt in speciaal voor dat doel opgerichte kampen.



Maar ook als het gaat over MH17, voor de Russen eveneens een gevoelig onderwerp. Novaja heeft er vanaf het begin ruimschoots aandacht aan besteed. Wereldberoemd werd de voorpagina met de foto van lijkwagens die over de snelweg naar Hilversum rijden en de tekst (in het Nederlands): ‘Vergeef ons, Nederland’.

Volledig scherm Nadjezjda Proesenkova met achter haar de portretten van zes omgekomen collega’s. © Joost Bosman

Lering

Verslaggever Pavel Kanygin houdt zich van meet af aan met het dossier bezig en is vaak in Nederland geweest, onder meer voor de presentatie van het JIT-rapport in september 2016. Hij vindt het onderwerp belangrijk omdat de Russische autoriteiten volgens hem lering moeten trekken uit de gebeurtenissen van juli 2014. ,,En dus niet meer moeten beginnen aan krijgsavonturen, zoals de oorlog in Oost-Oekraïne.’’



Half september kwam het Russische ministerie van Defensie ineens op de proppen met vrijgegeven documenten, die moesten aantonen dat de BUK wel degelijk uit Oekraïne afkomstig was. Het JIT-rapport heeft ze toegestuurd gekregen en onderzoekt ze momenteel op, onder meer, echtheid.

Sensatie

Ook Kanygin bekeek ze en ontdekte vreemde oneffenheden: cijfers die met de hand op één pagina op verschillende manieren waren geschreven, data die niet klopten, verschillende kleuren inkt op één pagina. ,,Het was allemaal niet logisch, het behoefde uitleg’’, zegt Kanygin.



Die kreeg Novaja Gazeta ook. In een brief gaf het ministerie antwoorden die nog veel meer vragen opriepen. Bovendien verzocht het de hoofdredacteur op arrogante toon ‘dit soort sensatie niet meer te plaatsen, die de lezers alleen maar in verwarring brengt’.

Volledig scherm Het kantoor van Anna Politkovskaja. © Joost Bosman

Ook naar het Kremlin